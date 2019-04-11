Koruma Altındaki Çocuklardan Yemen'e Bağış

Malatya
'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan 48 çocuk, biriktirdiği harçlıklarını Yemen
'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına bağışladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın
ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Midesim Keçeci, beraberinde bağışçı çocuklar ile Vali Aydın
Baruş'u makamında ziyaret etti.
Baruş, harçlıklarından biriktirdikleri 600 lirayı, Yemenli ihtiyaç sahiplerine bağışlayan çocuklara teşekkür etti.
Bağıştan memnuniyet duyduğunu belirten Baruş, "Göstermiş olduğunuz bu duyarlılığın herkese örnek olması lazım. Zor durumda olan insanlara insanlık, kardeşlik adına yardım etmek çok büyük bir erdem ve fazilettir. Bu duyarlılığı hayatınız boyunca devam ettirin. Yapmış olduğunuz bu bağış sizlerin durumları göz önüne alındığında çok büyük bir bağış. Harçlıklarınızı orada yokluk çeken, susuzluk çeken çocuklara harcanmak üzere hediye ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye
, dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi. Sizler gibi gençlerimiz olduğu müddetçe biz Türkiye olarak insanlığa katkı vermekten, insanlara yardım etmekten hiçbir zaman çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yalçın ise bu anlamlı bağışla Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağını aktardı.
Bulut da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocukların daha önce de Somalili ihtiyaç sahipleri ile Mehmetçik Vakfına bağışta bulunduklarını hatırlattı.
Baruş, konuşmaların ardından çocuklara hediye verdi.