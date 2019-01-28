Koruma Altındaki Çocukların Gelişimi İçin Protokol İmzalandı

Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında koruma altındaki 350 çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak.

Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında koruma altındaki 350 çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak.



Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü rektörlük makamında düzenlenen protokol, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici tarafından imzalandı. Protokol kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlere bağlı kuruluşların himayesi altında olan çocuklarla, sosyal ve ekonomik destek alan 350 çocuğun, çocuk eğitimi uygulama ve araştırma merkezi etkinliklerinden yararlanmaya devam etmeleri sağlanacak.



Prortokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Türkiye'nin toplumsal gelişimine katkıda bulunmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere bilimsel ve toplumsal çıktı üreten çalışmaları yürüten özel kesim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirti. Çelik, "İmzalanan bu protokolle, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlere bağlı kuruluşların himayesi altında olan çocuklarla, sosyal ve ekonomik destek alan 350 çocuğun, çocuk eğitimi uygulama ve araştırma merkezi etkinliklerinden yararlanmaya devam etmelerini sağlayacağız. Bu çocuklar üniversitemizde 25 farklı atölyede eğitimler alacak, derslere katılacak, laboratuvar ve yürütülen projeleri izleme imkanı bulacaktır" ifadelerini kulandı.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ise, imzalanan protokolün çocuklara önemli katkı sağlayacağını aktararak hayırlı olması temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA

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