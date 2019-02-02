Koruma Altındaki Çocukların Kayak Keyfi

Muş'ta koruma altındaki çocuklar için kayakevinde etkinlik düzenlendi.

Muş'ta koruma altındaki çocuklar için kayakevinde etkinlik düzenlendi.



Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü iş birliğinde,"Sosyal Uyum" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.



Muş Kayakevi'nde düzenlenen etkinlikte, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde koruma altındaki aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu 75 çocuk kızaklarla kayak yaptı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklar için kültürel ve sportif faaliyetler yürüttüklerini söyledi.



Çocukların etkinlikte kayak yaparak eğlendiğini anlatan Bingölbalı, "Sokakta dilenen, yabancı uyruklu çocuklar, koruyucu aileler tarafından bakım altına alınan çocuklara yönelik sosyoekonomik destek vermenin yanı sıra her hafta farklı etkinlikler düzenliyoruz." dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün illerde olduğu gibi Muş'ta da bütün tesisleri çocukların ve gençlerin hizmetine sunduğunu dile getirdi.



Amaçlarının çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak ve güçlendirmek olduğunu vurgulayan Güler, "Geçen gün şehit ve gazi çocuklarını ağırlamıştık. Bugün de koruma ve bakım altındaki çocuklarımızı ağırlıyoruz." diye konuştu.



Çocuklar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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