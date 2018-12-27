Koruma Altındaki Deltada Avlananlara Suçüstü

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş ile bitki türünü bünyesinde barındırması nedeniyle koruma altına alınan Göksu Deltası'nda yasak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş ile bitki türünü bünyesinde barındırması nedeniyle koruma altına alınan Göksu Deltası'nda yasak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altına alınan Göksu Deltası'nda denetim yapan ekipler usulsüz avlanan 3 kişiyi tespit etti.



Yapılan kontrollerde şahısların yanında, Merkez Av Komisyonu kararıyla kullanımı yasaklanan ses ve manyetik dalga yayan 1 adet cihaz, avda vurulan 1 adet sakar meke kuşu ile 3 av tüfeği bulundu.



Avcılık belgeleri de olmadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 5 bin 400 lira para cezası uygulandı.

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