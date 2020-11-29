Koruma altındaki Edirne sümbülünün yetiştiği alanlara bilgilendirme tabelaları konuldu - Son Dakika

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Türkiye'nin endemik türlerinden Edirne sümbülünün (bellevalia edirnensis) yaşam alanlarının bulunduğu bölgelere bilgilendirme tabelaları yerleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'nin endemik türlerinden, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Edirne sümbülünün korunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Edirne Sümbülü Tür Koruma Eylem Planı kapsamında hazırlanan bilgilendirme tabelalarının türün Edirne'deki yaşam alanlarına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünyada, Türkiye ve Yunanistan'da varlığı saptanan Edirne sümbülü, ülkemizde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yayılış gösterir. Endemik ve nesli tehlike altında olan Edirne sümbülü, vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada olan bitki türüdür." ifadeleri kullanıldı.