Genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı: Kuzenimle birlikte olmayı reddedince tekmeledim - Son Dakika

Genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı: Kuzenimle birlikte olmayı reddedince tekmeledim

Son Güncelleme: 29.08.2023 13:21

Bursa'da koruma altında olan Yasemin Cemre İçlikan'ın cesedi asansör boşluğunda bulundu. Tutuklanan erkek arkadaşı, kızın kuzeniyle birlikte olmasını teklif ettiği için kavga ettiklerini söyledi.

Bursa'da koruma altında olduğu yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen 4 gün sonra da inşaatın, içi su dolu olan asansör boşluğunda cesedi bulunan Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşı Bedirhan G.'nin (17) ifadesi ortaya çıktı. Gencin, İçlikan'a kuzeni ile birlikte olmasını teklif ettiği, olumsuz yanıt alınca da kavga ettikleri öğrenildi. Bedirhan G. ifadesinde, "Birlikte uyuşturucu aldıktan sonra, beraber olduk. Daha sonra yanıma kuzenlerim geldi. Bu sırada Yasemin ile tartışıp kavga ettik. Kendisine tekme attım. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü " dedi.

YURTTAN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Bursa'da 27 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki atıl inşaatın asansör boşluğunda, bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi sevk edildi. Asansör boşluğundaki su vidanjör ile boşaltılırken, cesedin 23 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. Yasemin Cemre İçlikan'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Koruma altındaki genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı

2 YAŞINDA EVLAT EDİNİLMİŞ

Yasemin Cemre İçlikan'ın henüz 2 yaşındayken evlat edinildiği ortaya çıktı. Eskişehir'de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindi. Eşiyle boşanan M.N.İ, kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleşti. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi. Yasemin Cemre İçlikan, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Koruma altındaki genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. İçlikan'ın erkek arkadaşı olan Bedirhan G. ile kuzenleri K.D. ve E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden Bedirgan G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, K.D. ve E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKME ATIP DÜŞÜRMÜŞ

Bedirhan G.'nin, 5 yıldır arkadaşlık ettiği Yasemin Cemre İçlikan'a olay günü kuzeni E.C. ile de birlikte olmasını söylediği, E.C. ve Yasemin'in buna karşı çıkarak tepki gösterdiği, aralarındaki kavganın da bu yüzden çıktığı belirtildi. Sorgusunda suçunu itiraf eden Bedirgan G.'nin, "Birlikte uyuşturucu aldıktan sonra, beraber olduk. Daha sonra yanıma kuzenlerim geldi. Bu sırada Yasemin ile tartışıp kavga ettik. Kendisine tekme attım. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Daha sonra akrabalarımı arayıp, olayı söyledim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yıldırım, kavga, Bursa, Cemre, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı: Kuzenimle birlikte olmayı reddedince tekmeledim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı: Kuzenimle birlikte olmayı reddedince tekmeledim - Son Dakika
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