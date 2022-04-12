Göksu Deltası'nda yangın - Son Dakika
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Göksu Deltası'nda yangın

12.04.2022 22:58

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş çeşidini barındıran Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş çeşidini barındıran Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan ve çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan Göksu Deltası'nın, Adalar mevkisinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kötü arazi şartları nedeniyle yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, itfaiye araçlarının giremediği deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi. Jandarma ekipleri de deltaya çıkan yollarda ve yerleşim yerlerinde önlem aldı.

Bataklık nedeniyle yangına müdahalede zorluk çeken ekiplerin, yangının kendiliğinden sönmesini bekleyeceği bildirildi. - MERSİN

Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göksu Deltası'nda yangın - Son Dakika


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