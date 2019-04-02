Son Dakika Haberleri: Koruma Altındaki Harabe Ev Otomobilin Üzerine Yıkıldı

Koruma Altındaki Harabe Ev Otomobilin Üzerine Yıkıldı

42 dakika önce

Koruma altındaki harabe ev otomobilin üzerine yıkıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koruma altındaki harabe ev bir otomobilin üzerine çöktü.

Koruma altındaki harabe ev otomobilin üzerine yıkıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koruma altındaki harabe ev bir otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.
Olay öğle saatlerinde ilçenin Camikebeir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan tarihi yapı son gönlerde yağan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı. Bu sırada işyerinin yakınlarında Hüseyin Kumrubay'a ait 31 N 5343 plakalı araç, yıkılan tarihi evin molozları altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, arabada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araç çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucu molozların altından çıkarıldı.
Aracı molozlar altında kalan Hüseyin Kumrubay, olaya tepki göstererek," Hasar almış duvara herhangi bir önlem almamışlar, bende arabayı önüne park ettim, gördüğünüz gibi duvar arabanın üzerine yıkıldı. Tarihi evdir ama yalnızca kapıya tabelayı vurmuşlar o kadar" dedi
Çevre sakinleri de kuruma altına alınan tüm yapıların bakımsızlıktan dolayı tehlike saçtığını söyleyerek, yetkililerin önlem almasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:13 Kaynak: İHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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