Koruma altındaki hayvanı gözlerini kırpmadan vurdular - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koruma altındaki oklu kirpiyi gözlerini kırpmadan vurdular. Yol kenarında ölü bulunan kirpiyi gören vatandaşlar ise isyan etti.

Bodrum - Yalıçiftlik yolunda aracı ile seyreden bir vatandaş, Kızılağaç Mahallesi'nde yol kenarında ölü bir oklu kirpi olduğunu gördü. Vücudunun bir kısmı parçalanmış haldeki kirpinin bulunduğu bölgeye yeni atıldığı ifade edilirken, bölgede av tüfeğine ait boş kovanlara rastlandı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki olduğu için koruma altında bulunan kirpinin tüfekle vurularak öldürüldüğünü iddia eden vatandaş, "Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve nadir bulunan oklu kirpiyi vurmuşlar. Kirpinin okları fişeklerin yanında. Hayvan vurulduğu yerden yolun karşısına kaçmış. Kaçarken de oklarını saçmış. Ne yazık ki ölmüş" dedi. Kirpiyi bulan vatandaşlar "Kirpinin vücudunun bir kısmı parçalanmıştı. Vurulduktan sonra başka hayvanlar tarafından parçalandığını düşünüyorum" dedi.

Oklu kirpi, Hystricidae ve Erethizontidae familyalarını oluşturan kemiricilerin ortak adıdır. Yaklaşık 60-90 cm boyunda, 5-16 kg ağırlığındadırlar. Kuyrukları yaklaşık 20-25 cm'dir. Kahverengi, gri veya nadiren de beyaz renktedirler. Oklu kirpiler, isim benzerliğine rağmen kirpi değildirler. Kirpiler erinaceomorphs ailesine mensuptur. - MUĞLA