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Koruma altındaki höyükte yangın

57 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde koruma altında bulunan Günaltı Höyük'te yangın çıktı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde koruma altında bulunan Günaltı Höyük'te yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı Günaltı Mahallesi'nde koruma altında bulunan tarihi Tilmiyan (Günaltı) höyüğünde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda etrafı saran alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması ile söndürüldü. Höyüğün eski kervanyolu üzerinde bulunduğu öğrenilirken, etrafa yayılan alevler nedeniyle bir nar bahçesindeki 10 adet nar ağacı da zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
İtfaiye, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
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