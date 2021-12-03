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KORUMA ALTINDAKİ İKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KORUMA ALTINDAKİ İKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

03.12.2021 13:12

ANTALYA'da tarihi Balbey Mahallesi'nde koruma altındaki iki binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ANTALYA'da tarihi Balbey Mahallesi'nde koruma altındaki iki binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, "Madde bağımlılarının yuvası haline gelen binaların her gün birinde yangın çıkıyor. Defalarca müracaat etmemize rağmen bizi duyan yok" diye konuştu.

Yangınlar, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki tarihi Balbey Mahallesi 432 sokak ve 451 sokakta meydana geldi. Sokak üzerindeki 2 katlı kullanılmayan koruma altındaki ahşap binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle zemin katta başlayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İki farklı noktada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu yangını soğutma çalışmaları devam ederken yan mahallede 451 sokaktan da yangın ihbarı geldi. Bölgede görev yapan ekiplerden biri hemen yangının olduğu sokağa hareket etti. Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçları güçlükle yangın yerine ulaştı. Yangın zamanında müdahaleyle söndürüldü. Aynı mahallede yarım asırdır yaşadığını belirten Mehmet Kurter, "Yangının çıktığı eve 24 saat gelip gidenler olur. Bıktık artık. Sürekli çıkan yangınlar yüzünden benim evim de yanıyordu. Yukarıdan su bastım. Su sıkmasam benim evim de yanabilirdi" dedi.

Mahallede sürekli yangın çıktığını ve önüne geçemediklerini belirten Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz bıktık artık. Evlerin sahibine söyledik, kapı ve pencerelerin kapatılması için. Burada hırsızlık malları paylaşılıyor, fuhuş yapılıyor. Bağımlılar geliyor. Evsiz olan herkes yatağını döşeğini alıp geliyor. Sonra başlıyor koca bina yanmaya. İtfaiye 6-7 kez yangın söndürmeye geldi. Artık tamamı yansa da kurtulsak diye bakıyoruz. Canımız burnumuza geldi, kime ne diyeyim. Bıktık yani. Saçaklardaki yanmış tahtaları aldırabilmek için çok uğraştık. Mehmet Erkut'un evi, bu binanın karşısında gece gündüz korkudan nöbet tutuyor. Bu bina tescilli, restore edilecekse edilsin. Birisinin başına tahta düşse, birisi ölse ne olacak. Yetkililer masa başından koruma yapmaya çalışıyor. Daha birini söndürmeden yangının biri başlıyor."

KORUMA ALTINDAKİ İKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
KORUMA ALTINDAKİ İKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
KORUMA ALTINDAKİ İKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
KORUMA ALTINDAKİ İKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORUMA ALTINDAKİ İKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KORUMA ALTINDAKİ İKİ BİNADA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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