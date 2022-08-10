Koruma altındaki kanyonda merdiven yapmak için kazılan kayalar, tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Koruma altındaki kanyonda merdiven yapmak için kazılan kayalar, tepkilere neden oldu

10.08.2022 09:38
Koruma altındaki kanyonda merdiven yapmak için kazılan kayalar, tepkilere neden oldu

Koruma altındaki kanyonda merdiven yapmak için kazılan kayalar, tepkilere neden oldu Doğa harikası Cehennem Deresi Kanyonu'nda yürüyüş merdiveni için kayaları oyup kazıdılar Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin'in Ardanuç...

Koruma altındaki kanyonda merdiven yapmak için kazılan kayalar, tepkilere neden oldu

Doğa harikası Cehennem Deresi Kanyonu'nda yürüyüş merdiveni için kayaları oyup kazıdılar

ARTVİN - Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu için yapılan "Cehennem Deresi'nde cennet yaşanıyor" proje kapsamında merdiven yapımı için kayaların oyularak kazınması tepki çekti.

Artvin'de ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki bulunan doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başlatılan 'Cehennem Deresi'nde cennet yaşanıyor' isimli proje çalışması devam ediyor. Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal tesislerin de için yer aldığı projenin tamamlanmasını bölge halkı merakla bekliyor.

Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan kanyonun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları planlanıyor.

Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Proje etap etap ihaleye çıkarken, Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor. Projenin inşaatı devam ederken, kanyonun üst tarafından alt bölgesine inmesine sağlayacak olan yürüyüş yolu bazı vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Doğa tahrip edilmeden yapılabilirdi

Koruma altındaki kanyonun doğal yapısının bozulduğunu ifade eden bölge halkından Gürsel Kaya, "Ardanuç doğanın bize bahşettiği güzelliklerin hepsini içinde barından bir bölge. Burasını turizm kazandırmak elbette hepimizin arzusu ama bunu doğayı tahrip etmeden yapmak lazım. Cehennem Deresinde yüz yıllardır doğanın şekillendirdiği bir yapı var. Batıdan gelen turistler, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Cehennem Deresini güzelliklerini görmek için geliyor. İçerisinde yapılan yol gibi tahribatlar suni yapılanmalar insanların ilgisini çekmiyor. Bu nedenle doğal yapısını bozmamaya özen göstermeliyiz. Daha bilimsel asansör gibi köprü gibi çalışma yapılabilirdi ve doğa tahrip edilmemiş olurdu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruma altındaki kanyonda merdiven yapmak için kazılan kayalar, tepkilere neden oldu - Son Dakika

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