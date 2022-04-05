Koruma altındaki 'kara semenderi' kaçakçısına 600 bin lira ceza - Son Dakika

MUĞLA'da nesli tehlike altındaki Göcek kara semenderini toplayıp 100 Euro karşılığında yurt dışına sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat C.'ye (51) 600 bin lira idari para ceza kesildi.

Uluslararası Doğa Hayatını ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için oluşturduğu kırmızı listeye alınan Göcek kara semenderinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri hareket geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından semenderleri toplayıp yurt dışına sattığı ileri sürülen Murat C., ilçe merkezindeki yakalanıp, gözaltına alındı. 100 Euro karşılığında Japonya'ya gönderileceği belirtilen evdeki 4 Göcek kara semenderine de el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat C., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği de Murat C.'ye 600 bin lira idari para cezası kesti.