Koruma altındaki karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 883 TL para cezası - Son Dakika

Karabük'te koruma altında bulunan karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 833 TL para cezası kesildi.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmaya karşı çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Karabük sınırları dahilinde yasa dışı olarak, 6 kişinin koruma altında bulunan karacaları avladığını tespit ederek suçüstü yakaladı.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten 6 kişiye 20 bin 833 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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