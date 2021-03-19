Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor

19.03.2021 11:19

Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor Kozmetik sanayinin yanı sıra çiçek ve çocuk felci aşısı yapımında kullanılıyor Özel izinle yetiştirilip doğadaki varlığının da korunması amaçlanıyor 20 bin kardelenle başlayan üretimde bu yıl hedef 4 milyon kardelen...

Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor

Kozmetik sanayinin yanı sıra çiçek ve çocuk felci aşısı yapımında kullanılıyor

Özel izinle yetiştirilip doğadaki varlığının da korunması amaçlanıyor

20 bin kardelenle başlayan üretimde bu yıl hedef 4 milyon kardelen üretimi

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde doğadaki kardelenleri korumak için hayata geçirilen proje kapsamında 2016 yılında 4 dönümlük alana dikilen 20 bin kardelen soğanının sayısı yeni üretim parselleriyle 2 milyona ulaştı. Süs bitkisi olarak kullanılan kardelen soğanının, kozmetik sanayinin yanı sıra çiçek ve çocuk felci aşısı yapımında da kullanılması nedeniyle, bazı ihracatçı firmalar tarafından Tarım Bakanlığının izni ile Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Proje ile kardelenlerin anaçlıkları artırılarak doğadaki yıpranmaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Torosların gelinliği

"Torosların gelinliği" olarak bilinen, Antalya'nın Akseki ilçesi yaylalarında kendiliğinden yetişen ve Avrupa'da ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan kardelen soğanlarının, tarım arazilerinde çoğaltılarak Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kardelen soğanı ticareti yapan Mehmet Oğuz, Tarım ve Orman Bakanlığından kendilerine ait arazide kardelen soğanı üretimi ve üretilen kardelenin ihracatını yapmak için izin aldıklarını söyledi. Kardelen soğanı ticareti yapan firma yetkilisi Sedat Oğuz, kendilerine ait arazide kardelen soğanı üretimi ve üretilen kardelenin ihracatını yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığından 2015 yılında izin aldıklarını, uygulamaya konulan ihracatı yapılan soğanlı bitkiler için 2016 yılında damızlık parseller oluşturduklarını söyledi.

Bu yıl hedef 4 milyon kardelen soğanı

İlçede bu uygulamayı Çimi Mahallesi'nde 1 dönümlük alanda başlattıklarını belirten Mehmet Oğuz, "İlk yıl bir dönüm araziye 30 bin adet kardelen üretim parseli oluşturdu. İkinci yıl yavrularını alarak yeni anaç parseller oluşturarak üretime devam ettik. Dördüncü yılda ise yani bu yılın mayıs, haziran aylarındaki hasat zamanına kadar bu sayıyı 4 milyon kardelen soğanı ve tohum elde edeceğiz" dedi.

Damızlık parsellerden elde edilen ürünlerle üretim parselleri oluşturulduğunu anlatan Oğuz, "Üretilen soğanların ihracatı yapılacak. Bu şekilde doğadaki kardelen çeşitleri yaşam alanlarından toplanmayacak, üretim parsellerinden sökülen soğanların ihracatı gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmanın amacı bölgeye ekonomik anlamda katkı sağlamak ve kardelen neslinin doğadaki varlığını korumak" dedi.

Bakanlık ciddi tedbirler alıyor

Kardelen soğanının Akseki'de bu yıl sökümünün yasakladığını hatırlatan Oğuz, "Tarım Bakanlığı endemik süs bitkileri konusunda çok ciddi tedbirler alıyor. Kardelenin üretimi yapılarak satılmasını istiyor. Biz de kendi arazilerimizde bunu yetiştirerek ihracatını yapıp ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. 5 yılını dolduran kardelen soğanının köklerinde yaklaşık 25-30 civarında yavru meydana geliyor. Bunların ihracata gidecek olanlarını ayırıp, yavrularını yeniden üretim parselleri oluşturuyoruz. Ayrıcı çiçeklerinde oluşan tohumları ise alıp yeniden üretim alanlarına ekiyoruz" diye konuştu.

Çimi Mahallesi eski Muhtarı Ramazan Önal ise, ihracatı yapılan kardelen çiçeğinin Çimi yaylasında yetişen önemli bir soğanlı bitki olduğunu belirtti.

Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor
Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor

Hollanda, Antalya, Almanya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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