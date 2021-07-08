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Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü - Son Dakika

Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü

08.07.2021 11:02
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altına alınan kelaynaklardan bazıları göç etmeleri için doğaya salındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altına alınan kelaynaklardan bazıları göç etmeleri için doğaya salındı.

Bölgede "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonunda koruma altında tutuluyor.

Geçen yılın rekoru kırılarak, bu yıl daha fazla yavru üretiminin yapıldığı istasyonda, kelaynakların sayısının 325'e ulaşması üzerine hayvanların göç yolunu unutmamaları ve göç yolunun izlenmesi amacıyla 15 yavru doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, AA muhabirine, kelaynakların ilk kez 1977 yılında 2 ergin ve 9 yavruyla koruma altına alındığını belirtti.

Geçen yıl 68 yavrunun doğduğu istasyonda, bu yıl 72 yavru elde ettiklerini ifade eden Çiçek, "İlk gözlemlerimizde 106 civciv dünyaya geldi. Yavrulardan yaşam mücadelesini kaybetmeyen 72'si ise kelaynak popülasyonuna katıldı. Kelaynak sayımız her yıl artarak bugün itibarıyla 325'e ulaşmış durumda. Bu da artık kelaynaklarımızın soyunun tükenmekten nesli devam eden türler arasına girmeye başladığını göstermektedir." dedi.

Kelaynakların 2013'ten bu yana göç yoluna bırakılmadığını aktaran Çiçek şöyle devam etti:

"Bu yıl yavrular içerisinde seçtiğimiz 15 güçlü bireyi 8 yıl aradan sonra göç etmeleri için doğaya saldık. Bunların göç yolunu takip ederek, neler yaptığını gözlemlemek suretiyle, doğadan yeniden nasıl bir hayat süreceklerini görmek istiyoruz. Bu yavrular inşallah doğaya güzel bir şekilde yeniden adapte olacaklar. Hatırlanacağı üzere en son 2013 yılında göç için doğaya saldığımız yavru bireylerimizi 8 yıl aradan sonra yeniden doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstasyonumuzun bulunduğu bölge, kelaynakların doğal yaşam alanı, bu yaşam alanı içerisinden göç yoluna gidip gelmelerini bekliyoruz. Bunu da gözlemleyeceğiz. Kelaynaklarımızın 15 Şubat 2022'de yeniden buraya geldiğini, havada uçtuklarını gördüğümüzde hayvanların kendi göç yolunu takip ettiklerini ve ulaşmak istediğimiz hedefimizin gerçekleşmiş olduğumuzu anlayacağız."

İstasyondaki tüm kelaynakların ayaklarına takılı bir künyelerinin bulunduğunu aktaran Çiçek, bu künyedeki bilgiler sayesinde geri gelen hayvanların tanınmasının sağlanacağını söyledi.

Çiçek, kelaynakların Fırat Nehri'ni takip ederek Suriye, Irak, Suudi Arabistan üzerinden Etiyopya'daki bir kayalık alana varmalarının beklendiğini sözlerine ekledi.

Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü

Şanlıurfa, Kelaynak, Suriye, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü - Son Dakika


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