Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki kum zambaklarını kopardılar
Son Dakika Güncel Koruma altındaki kum zambaklarını kopardılar

Koruma altındaki kum zambaklarını kopardılar

46 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde koruma altındaki kum zambakları kimliği belirsiz kişilerce koparıldı.

Koruma altındaki kum zambaklarını kopardılar, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde koruma altındaki kum zambakları kimliği belirsiz kişilerce koparıldı.


Alanya sahilinde de bulunan, dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kökünden sökülerek atıldı.

Yeşilöz sahilinde caretta caretta ve kum zambakları için 13 yıldır gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan Güldane Şahin, bazı kum zambaklarının kökünden koparılmış olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Cep telefonu kamerasıyla zambakların fotoğraf ve görüntülerini çeken Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah sahile indiğinde bu tahribatla karşılaştığını belirterek, "Olayı görünce çok üzüldüm. Hemen yetkililere haber verdim. Bu tarz olayların olmaması için halkımız daha da bilinçlenmeli. Kum zambaklarını koparmanın büyük cezası olduğunu bilmeli. Kum zambaklarını koparanlar 45-60 bin lira arasında para cezası alabiliyor." dedi.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:27 Kaynak: AA
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