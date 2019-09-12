Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki kuşları avlayan şahsa para cezası
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Koruma altındaki kuşları avlayan şahsa para cezası

1 saat önce

Çanakkale'de, saka ve florya kuşu yakalayan kişiye 132 bin TL para cezası kesildi.

Koruma altındaki kuşları avlayan şahsa para cezası, System.String[]

Çanakkale'de, saka ve florya kuşu yakalayan kişiye 132 bin TL para cezası kesildi.

Bir vatandaşın Geyikli-Çanakkale seferi yapan bir otobüste kuş seslerini duyarak 155 polis hattını araması sonrasında polis ekiplerince yapılan kontrollerde kafeslere konmuş halde 115 saka ve 76 florya kuşu ele geçirildi.

Polis tarafından yapılan tahkikatta şüpheli şahsın söz konusu kuşları satmak için İstanbul'a götürdüğünün anlaşılması üzerine, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.


Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince söz konusu şahsa "yasadışı avlanma" ve "koruma altına alınan kuşları yakaladığı" gerekçesiyle iki ayrı suçtan toplam 132 bin 416 TL para cezası uygulandı.


Yasal işlemler yapıldıktan sonra el konulan 115 saka ve 76 florya kuşu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma-kontrol ve polis ekiplerince yeniden doğaya salındı.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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