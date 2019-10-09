Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza
Son Dakika Güncel Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza

Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza

28 dakika önce

Rize'de koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza verildi.

Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza, System.String[]

Rize'de koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza verildi.


Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi.


Kent merkezindeki bir iş yerinde arama yapan ekipler, kafeste 7 florya (chloris chloris) ve 10 saka (carduelis carduelis) kuşu buldu.

Koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen kuşlara, doğaya salınmak üzere el kondu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğünce ismi açıklanmayan kişiye, tazminat ve idari olmak üzere 13 bin 390 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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