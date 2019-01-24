Son Dakika Haberleri: Koruma Altındaki Kuşları Kafeste Besleyen Şahsa Ceza Yağdı

Koruma Altındaki Kuşları Kafeste Besleyen Şahsa Ceza Yağdı

30 dakika önce

Rize'de koruma altındaki kuşları kaçak olarak yakalayarak kafeste besleyen kişiye 9 bin 544 lira ceza uygulandı.

Koruma Altındaki Kuşları Kafeste Besleyen Şahsa Ceza Yağdı, System.String[]
Rize'de koruma altındaki kuşları kaçak olarak yakalayarak kafeste besleyen kişiye 9 bin 544 lira ceza uygulandı.

Rize'de bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Rize Şube Müdürlüğü Av Koruma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte Salarha beldesinde ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmada E.T'nin iş yerinin üst katında yapılan aramada kafes içerisinde nesli koruma altında bulunan 2 adet florya (chloris chloris), 3 karabaşlı iskete (spinus spinus) ve 12 adet saka (carduelis carduelis) bulundu. Rize DKMP Şube Müdürlüğü tarafından koruma altındaki kuşlara doğaya salınmak üzere el konularak, E.T.'ye tazminat ve idari olmak üzere toplamda 9 bin 544 lira para cezası uygulandı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rize, 3. Sayfa
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