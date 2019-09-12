Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki kuşları yakalayan kişiye 132 bin lira para cezası
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Koruma altındaki kuşları yakalayan kişiye 132 bin lira para cezası

1 saat önce

Çanakkale'de, koruma altında bulunan saka ve florya kuşlarını yasa dışı yollarla yakalayıp satmak isteyen kişiye toplam 132 bin 416 lira para cezası verildi.

Koruma altındaki kuşları yakalayan kişiye 132 bin lira para cezası, System.String[]

Çanakkale'de, koruma altında bulunan saka ve florya kuşlarını yasa dışı yollarla yakalayıp satmak isteyen kişiye toplam 132 bin 416 lira para cezası verildi.


Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, avlanması yasak olan saka ve florya kuşlarını yakalayıp satmak isteyen şahıs, 131 bin 130 lira tazminat bedeli, bin 286 lira da idari para cezası olmak üzere toplamda 132 bin 416 lira para cezasına çarptırıldı.


Duyarlı bir vatandaşın Geyikli-Çanakkale seferi yapan bir otobüste kuş seslerini duyarak 155 polis hattını araması sonrasında polis ekiplerince yapılan kontrollerde kafeslere konmuş halde 115 saka ve 76 florya kuşu ele geçirildi. Polis tarafından yapılan tahkikatta şüpheli şahsın söz konusu kuşları satmak için İstanbul'a götürdüğünün anlaşılması üzerine, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verildi. Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince söz konusu şahsa 'yasa dışı avlanma' ve 'koruma altına alınan kuşları yakaladığı' gerekçesiyle iki ayrı suçtan toplam 132 bin 416 lira para cezası uygulandı.


Yasal işlemler yapıldıktan sonra el konulan 115 saka ve 76 florya kuşu, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ve polis ekiplerince yeniden doğaya salındı. - ÇANAKKALE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
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