Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 tl ceza
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Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 tl ceza

1 saat önce

ÇANAKKALE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki 115 saka ve 76 florya kuşunu yakalayıp, satmak için İstanbul'a götürmek isteyen C.K.'ye, 132 bin 416 TL para cezası kesti.

Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 tl ceza, System.String[]

ÇANAKKALE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki 115 saka ve 76 florya kuşunu yakalayıp, satmak için İstanbul'a götürmek isteyen C.K.'ye, 132 bin 416 TL para cezası kesti.

Ezine ilçesi Geyikli beldesinden Çanakkale merkezine sefer yapan minibüste kuş seslerini duyan kişi, polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin minibüste yaptığı kontrolde, kafeslere konulmuş halde 115 saka ve 76 florya kuşu ele geçirildi. Polis tarafından yapılan tahkikatta, şüpheli C.K.'nin, söz konusu kuşları satmak için İstanbul'a götürdüğü anlaşıldı. Kuşlar, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Şube Müdürlüğü Av Koruma- Kontrol ekipleri, C.K.'ye, yasadışı avlanma ve koruma altına alınan kuşları yakaladığı gerekçesiyle 131 bin 130 TL'si tazminat, 1286 TL'si idari para cezası olmak üzere toplamda 132 bin 416 TL ceza kesti.

Yasal işlemlerin ardından el konulan 115 saka ve 76 florya kuşu, Av Koruma- Kontrol ve polis ekiplerince doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
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