Son Dakika Haberleri: Koruma Altındaki Kuşları Yakalayana 9 Bin 544 Lira Ceza

Koruma Altındaki Kuşları Yakalayana 9 Bin 544 Lira Ceza

31 dakika önce

Rize'de koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 9 bin 544 lira ceza verildi.

Koruma Altındaki Kuşları Yakalayana 9 Bin 544 Lira Ceza, System.String[]
Rize'de koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 9 bin 544 lira ceza verildi.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü, jandarma ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi.


Salarha beldesinde A.F'nin evinin üst katında arama yapan ekipler, kafeste 2 florya (chloris chloris), 1 erikçi kuşu ile 12 saka (carduelis carduelis) ele geçirdi.

Koruma altındaki kuşlara, doğaya salınmak üzere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğünce A.F'ye, tazminat ve idari olmak üzere 9 bin 544 lira ceza kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rize, Güncel
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