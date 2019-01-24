Son Dakika Haberleri: Koruma Altındaki Kuşların Kafeste Saklanmasına 9 Bin Lira Ceza

Koruma Altındaki Kuşların Kafeste Saklanmasına 9 Bin Lira Ceza

1 saat önce

RİZE'de, koruma altındaki kuş türlerini yakalayarak kafeste beslediği tespit edilen A.F.'ye 9 bin 544 lira para cezası verildi.

Koruma Altındaki Kuşların Kafeste Saklanmasına 9 Bin Lira Ceza, System.String[]
RİZE'de, koruma altındaki kuş türlerini yakalayarak kafeste beslediği tespit edilen A.F.'ye 9 bin 544 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Salarha beldesinde koruma altında olan kuşların yakalanıp kafeste beslendiği yönünde kendilerine gelen ihbarı değerlendirdi. Jandarmayla ortak hareket eden DKMP ekipleri A.F.'ye ait evde arama yaptı. Evin üst katında nesli koruma altında bulunan 2 florya, 1 erikçi kuşu ve 12 saka, kafes içerisinde ele geçirildi. Doğaya salınmak üzere kuşlara el konulurken, A.F.'ye tazminat ve idari olmak üzere 9 bin 544 lira ceza kesildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:01 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel
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