Koruma altındaki kuşu vuranlara ceza

BARTIN'da, koruma altında olan 2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara, toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Bartın merkeze bağlı Okçular köyünde, ormanlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarını alan Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte yaptığı baskınla 2 avcıyı yakaladı. Yapılan incelemede, 2 avcının koruma altında olan altın yağmurcun kuşu vurdukları tespit edildi. Ekipler ruhsatsız tüfeklere el koyarken, avcılara yasak alanda avlanma ve koruma altındaki hayvanı öldürmeleri nedeniyle 6 bin TL idari para cezası kesti.