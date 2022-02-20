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Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

20.02.2022 11:44

Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu Dünyada yalnızca Van'da yetiştirilen ve koruma altında olan meşhur Norduz koyununun karda yürüyüşü kartpostallık görüntü oluşturdu.

Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

VAN - Dünyada yalnızca Van'da yetiştirilen ve koruma altında olan meşhur Norduz koyununun karda yürüyüşü kartpostallık görüntü oluşturdu.

Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasına bulunan meşhur Norduz koyunu, eti ve sütünün diğer koyunlara göre çok daha kaliteli olduğuyla biliniyor. Çoğunluğu Van'ın Gürpınar ilçesinin Norduz Mahallesi'nde yetiştirilen bu hayvanlar, fazla kaburga kemikleri nedeniyle daha fazla ete sahip.

Kışın son aylarında kar örtüsüyle kaplanan bölgede sürüler halinde görüntülenen Norduz koyunu, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Koruma altındaki Norduz koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu
Koruma altındaki Norduz koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu
Koruma altındaki Norduz koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

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Koruma altındaki 'Norduz' koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu Besiciler kışın çetin şartlarında hayvanlarının bakımını sürdürüyor Besiciler kışın çetin şartlarında hayvanlarının bakımını sürdürüyor Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkarttı Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkarttı

Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koruma altındaki 'Norduz' koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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