Koruma Altındaki Oklu Kirpinin Öldürülmesine İnceleme
24 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespiti ve bu kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanması için inceleme başlattı.
Öte yandan, şahısların, oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:42 Kaynak: AA
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