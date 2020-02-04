Koruma altındaki oklu kirpiyi avlayanlara rekor ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Koruma altındaki oklu kirpiyi avlayanlara rekor ceza - Son Dakika

Koruma altındaki oklu kirpiyi avlayanlara rekor ceza

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde nesilleri tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle avlanması yasak olan oklu kirpiyi, beslemesi yasak olan pitbull cinsi köpekle avlayan yabancı uyruklu 3 kişi suçüstü yakalandı.

Koruma altındaki oklu kirpiyi avlayanlara rekor ceza, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde nesilleri tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle avlanması yasak olan oklu kirpiyi, beslemesi yasak olan pitbull cinsi köpekle avlayan yabancı uyruklu 3 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplam 40 bin 201 lira idari para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre; Salihli'ye bağlı Kemerdamları Mahallesi Dedişler mevkiinde oklu kirpi avlayan şüphelileri gören çevredeki çobanlar durumu Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız'a haber verdi. Muhtar da durumu Jandarma ve Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi, Pitbull cinsi köpeklerle avlayan yabancı uyrukluyu 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından av esnasında vahşice öldürülen 3 oklu kirpi ile avda kullanılan 2 pitbull cinsi köpeğe el konuldu.


Toplam 40 bin lira ceza


Avlanması yasak olan oklu kirpiyi avlayan yabancı uyruklu 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 14 bin 700 TL idari para cezası ve 6 bin 375 TL tazminat cezası olmak toplam da 21 bin 75 TL, ayrıca av esnasında avda kullanılan 2 adet pitbull cinsi köpek için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. Maddesi L bendi gereğince hayvan başına 9 bin 563 TL olmak üzere 19 bin 126 TL, toplamda 41 bin 201 lira idari ceza kesildi. Pitbull cinsi köpeklerin Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildiği öğrenildi.


Eti lezzetli diye avlamışlar


Koruma altındaki oklu kirpiyi avlarken suçüstü yakalanan şüphelilerin alınan ifadesinde Oklu Kirpinin etinin lezzetli ve şifalı olması dolayısıyla avladıklarını, kirpilerin yuva girişlerinde pitbull cinsi köpeklerle korkutup, yuvanın çıkış noktasından çıkan kirpileri sivri uçlu aletlerle öldürdüklerini belirttikleri öğrenildi.


Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ise, "Oklu kirpi bakanlığımız tarafından koruma altına alınan bir türdür. Manisa ve ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından değerli bir tür olması nedeniyle, kesinlikle yaşama ortamı ile birlikte korunması önemlidir" dedi. Gençoğlu, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları hususunda uyarılarda bulundu. - MANİSA

Salihli, Pitbull, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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