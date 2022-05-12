KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

12.05.2022 16:27

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan 3 porsuk, yolda yürürlerken görüntülendi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan 3 porsuk, yolda yürürlerken görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan 3 porsuk, Fethiye'nin Kargı mahallesinin Özgür Sokak'ta yürürlerken görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen porsuklar, bir süre sonra gözden kayboldu.

KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

YORUMLAR
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Fethiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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