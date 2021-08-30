Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu - Son Dakika

- Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan bir su samuru, aracın çapması sonucu telef oldu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli- Pülümür karayolu üzerinde ölmüş şekilde bulundu. Vücudunda herhangi bir mermi izi olmayan samurun araç çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Tunceli'de su samurlarının Munzur, Pülümür, Peri ve Tagar Çayı'nda yaşadıkları biliniyor.