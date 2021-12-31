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Koruma altındaki su samurunu avlayanların izini sürüp, ceza almalarını sağladı - Son Dakika

Koruma altındaki su samurunu avlayanların izini sürüp, ceza almalarını sağladı

31.12.2021 12:06
Koruma altındaki su samurunu avlayanların izini sürüp, ceza almalarını sağladı

TÜRKİYE'de karakulak başta olmak üzere yaban hayatı üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Dr. Yasin İlemin, Iğdır'da avlanması yasak ve koruma altındaki bir tür olan su samurunu avlayan 2 kişiyi sosyal medya hesaplarından tespit edip, ceza almalarını sağladı.

TÜRKİYE'de karakulak başta olmak üzere yaban hayatı üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Dr. Yasin İlemin, Iğdır'da avlanması yasak ve koruma altındaki bir tür olan su samurunu avlayan 2 kişiyi sosyal medya hesaplarından tespit edip, ceza almalarını sağladı.

Yaban hayatında koruma altındaki türlerle ilgili birçok bilimsel araştırma yaparak hem bilinçlendirme hem de farkındalık sağlamaya çalışan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, 2 hafta önce mesaj grubunda, 2 kişinin avlanması yasak ve koruma altındaki bir tür olan su samurunu avladığı fotoğraflarla karşılaştı.

Iğdır'da yaşanan olayla ilgili harekete geçen Dr. İlemin, su samurunu avlayan kişilerin sosyal medya hesaplarından kimliklerini tespit ederek, Ardahan'da yaşadıklarını belirledi. Dr. İlemin, daha sonra Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçti. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan'dan Iğdır'a gelerek su samurunu avlanma adı altında öldüren N.T. ve S.T.'ye toplam 12 bin 960 TL para cezası ve tazminat uyguladı.'MARİFETMİŞ GİBİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR'2 hafta önce mesaj grubuna düşen fotoğraf ile olayı fark ettiğini belirten Dr. Yasin İlemin "Ülkemizin doğusundan gelen bu fotoğraflarda avlanması yasak ve koruma altında olan su samurunu avlamış şahıslar, marifetmiş gibi bir de sosyal medyada paylaşmışlardı. Hemen bölgede tanıdığım jandarma alay komutanını aradım. Sağ olsunlar, bölgedeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile koordineli şekilde gerekeni yaptılar" dedi.SİLAHLARINA DA EL KONULDUOrtak çalışma ile kişilerin bulunduğunu anlatan Dr. İlemin, şunları söyledi: "Olayla ilgili JASAT, Çevre Koruma Timi ve Asayiş Timinin yaptığı çalışma neticesinde Ardahan doğumlu 22 yaşındaki N.T. ve 35 yaşındaki S.T. olduğunu tespit ettik. Şahıslarla yapılan görüşmede olayın doğruluğunu kabul ettiler. Olay esnasında yanlarında bulunan ruhsatlı av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca muhafaza altına alındı. DKMP Müdürlüğü tarafından N.T ve S.T isimli şahsa kişi başı 2 bin 730 TL idari para cezası ve tazminat olarak da 7 bin 500 TL olmak üzere toplam 12 bin 960 TL para cezası uygulandı."'BU TÜR KİŞİLERİ İHBAR EDİN' ÇAĞRISIBu üzücü olayın faillerinin bulunduğunu, fakat cezaların yine de caydırıcı olmadığını hatırlatan Dr. İlemin, sosyal medya hesabından şu çağrıda bulundu:

"Sizlerden ricam, sosyal medyada yaban hayvanı avlamış bu tarz kişileri gördüğünüzde hemen ilgili yerlere ihbarda bulunun. Yaptıklarının cezasız kalmayacağını anlamaları açısından çok önemli. Bu vesile ile yaban hayatına olan duyarlılığı ile tanınan doğa dostu, Ağrı Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Murat Bulut ve DKMP personeline tekrar teşekkür ederim."


Koruma altındaki su samurunu avlayanların izini sürüp, ceza almalarını sağladı
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Jandarma, Iğdır, Medya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koruma altındaki su samurunu avlayanların izini sürüp, ceza almalarını sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koruma altındaki su samurunu avlayanların izini sürüp, ceza almalarını sağladı - Son Dakika
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