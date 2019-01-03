Koruma Altındaki Su Samurunun Kar Keyfi Kamerada
1 saat önce
Koruma altındaki su samurunun kar keyfi kamerada Tunceli"de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir su samuru karda görüntülendi O anları Vali Sonel: "Munzur Nehri Kıyısında an itibariyle misafirimiz var.
Koruma altındaki su samurunun kar keyfi kamerada
Tunceli"de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir su samuru karda görüntülendi
O anları Vali Sonel: "Munzur
Nehri Kıyısında an itibariyle misafirimiz var. Su samuru" ifadeleriyle paylaştı
TUNCELİ - Tunceli"de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir su samuru karda görüntülendi. O anları Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan paylaştı.
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarından biri Munzur nehrinde görüntülendi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen su samuru bir süre karda oynadıktan sonra gözden uzaklaştı.
O anları ise Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel,"Munzur Nehri Kıyısında an itibariyle misafirimiz var. Su samuru" ifadeleriyle paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:49 Kaynak: İHA
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