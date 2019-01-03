Son Dakika Haberleri: Koruma Altındaki Su Samurunun Kar Keyfi Kamerada

Koruma Altındaki Su Samurunun Kar Keyfi Kamerada

1 saat önce

Koruma altındaki su samurunun kar keyfi kamerada Tunceli"de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir su samuru karda görüntülendi O anları Vali Sonel: "Munzur Nehri Kıyısında an itibariyle misafirimiz var.

Koruma altındaki su samurunun kar keyfi kamerada
Tunceli"de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir su samuru karda görüntülendi
O anları Vali Sonel: "Munzur Nehri Kıyısında an itibariyle misafirimiz var. Su samuru" ifadeleriyle paylaştı

TUNCELİ - Tunceli"de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir su samuru karda görüntülendi. O anları Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan paylaştı.
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarından biri Munzur nehrinde görüntülendi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen su samuru bir süre karda oynadıktan sonra gözden uzaklaştı.
O anları ise Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel,"Munzur Nehri Kıyısında an itibariyle misafirimiz var. Su samuru" ifadeleriyle paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:49 Kaynak: İHA

Munzur, Tunceli, Güncel
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