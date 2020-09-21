Koruma altındaki "vaşak" kazada telef oldu - Son Dakika

Koruma altındaki "vaşak" kazada telef oldu

Tunceli'de nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan "Vaşak" kazada telef oldu

TUNCELİ - Tunceli'de nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak kazada telef oldu.

Olay, Tunceli'nin Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında yer alan Sansa bölgesinde meydana geldi. Dünyada nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan ve birinci derece koruma altında bulunan bir vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Bir süre karayolunda kalan telef olan vaşağı, ilçe sakinlerinden Muzaffer Akyüz görüntülerken ilgili birimlere de haber verdi. Telef olan vaşağın daha sonra karayolundan kaldırıldığı öğrenildi.

Vaşağın ölmüş olmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Muzaffer Akyüz, "Koruma altında bulunan vaşağı daha önceleri çok kere görüntülemiştim. Ancak bu sefer maalesef ölü halini çekmek zorunda kaldım. Bu alan vaşak popülasyonu için oldukça zengin. O nedenle sürücülerin bu karayolunu kullanırken yaban hayvanı çıkma durumunu düşünerek dikkatli seyretmeleri gerekiyor" dedi.