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Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunduğu için koruma altında olan vaşak, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunduğu için koruma altında olan vaşak, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, Nurhak'ın Ağcaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, kırsalda öldürülmüş bir vaşak buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş şube Müdürlüğü ekipleri, vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. 3-4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşak araziye gömülürken, hayvanı öldüren kişiyi tespit edip, yakalamak için çalışma başlatıldı.


Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:44 Kaynak: DHA
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