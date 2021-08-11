Koruma altındaki yaban keçileri Erzurum dağlarına güzellik katıyor - Son Dakika

Bölgedeki kayalıklarda yavrularıyla gezinen ve çeşitli otlarla karınlarını doyuran keçiler, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi.

Erzurum 'un İspir ilçesinde avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu yaban keçileri, sürü halinde doğada beslenirken görüntülendi.

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