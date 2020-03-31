Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi

10 dakika önce

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, yiyecek ararken görüntülendi.

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi, System.String[]

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, yiyecek ararken görüntülendi.

Avlanması yasak olan yaban keçileri, kent merkezi ve 7 ilçede yaygın bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenli yürüttüğü koruma ve kontrol faaliyetleriyle kaçak avcılığın azaldığı kentte, yaban keçileri doğal ortamlarında rahatça yaşamlarını sürdürüyor.

Zengin bitki örtüsü ve yaban hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ilkbaharla birlikte özgürce gezen yaban keçileri güzel görüntüler oluşturuyor.

Aralarında yavrularının da bulunduğu yaban keçileri, milli park sahası içindeki vadinin alt kesimlerinde karların erimesiyle ağaç filizleri ve boy veren otlarla karnını doyuruyor.

Zaman zaman Munzur Çayı'na su içmeye inen keçiler, sevimlilikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Munzur Vadisi, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:56 Kaynak: AA

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