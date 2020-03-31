Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika

Aralarında yavrularının da bulunduğu yaban keçileri, milli park sahası içindeki vadinin alt kesimlerinde karların erimesiyle ağaç filizleri ve boy veren otlarla karnını doyuruyor.

Zengin bitki örtüsü ve yaban hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ilkbaharla birlikte özgürce gezen yaban keçileri güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenli yürüttüğü koruma ve kontrol faaliyetleriyle kaçak avcılığın azaldığı kentte, yaban keçileri doğal ortamlarında rahatça yaşamlarını sürdürüyor.

Avlanması yasak olan yaban keçileri, kent merkezi ve 7 ilçede yaygın bulunuyor.

Tunceli 'nin Munzur Vadisi 'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, yiyecek ararken görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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