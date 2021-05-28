Koruma çalışmaları Van Gölü'ndeki inci kefali popülasyonunu artırdı - Son Dakika

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin popülasyonu, koruma çalışmaları sayesinde arttı.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan balıklar, bu süre boyunca hem karadan hem de havadan alınan önlemlerle koruma altında tutuluyor.

Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında denetim yapan ilgili kurumlar ve güvenlik güçleri, karşılaştıkları olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Termal drone ve devriye faaliyetleriyle balıkların üreme alanlarını sürekli kontrol altında tutan ekiplerin koruma çalışmaları sayesinde, inci kefalinin popülasyonunda artış gözleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, balığın gelecek nesillere aktarılması için tüm kurumların desteğiyle çok yönlü bir koruma çalışmasının yürütüldüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerinin ve diğer ekiplerin gece ve gündüz alanda olduğunu vurgulayan Görentaş, şunları kaydetti:

"Van Gölü ve çevresindeki akarsularda inci kefalini korumak için üst düzeyle bir koruma faaliyeti yürütülüyor. Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların da duyarlılığının artırılmasıyla inci kefali popülasyonunda artışın olduğunu gözlemliyoruz. Önceki yıllarda az sayıda balık gördüğümüz dereler ve akarsular bu yıl balıkla dolup taştı. Bütün akarsularda balıkları görmek mümkün. 4 üniversiteden akademisyenlerle balığın popülasyonuyla ilgili çalışma yürütülüyor. 4 yıldır sürdürülen bu çalışmanın sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak. Burada da inci kefalinin popülasyonunun artık umut verdiğini görebileceğiz. Vatandaşlarımızdan üremek için derelere akın eden balığımızı korumak için suyu tedarikli kullanmalarını istiyoruz. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Derelerdeki su seviyesi azalırsa balıklarımızın hayatı tehlikeye girebilir. Bu konuda duyarlı olmalıyız."

Balığın boyu 22-23 santimetreye ulaştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş ise bu yıl salgın nedeniyle insanların inci kefali göçünü yeterince izleyemediğini belirtti.

Dünyada benzerine az rastlanan bir doğa olayının Van'da gerçekleştiğini anlatan Akkuş, "Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini koruma çalışmaları dünyaya örnek olabilecek nitelikte. Resmi kurumlar ve tüm sivil toplum kuruluşları adeta bir balığın etrafında kenetlenmiş durumda. Neslinin devam etmesi için mücadele ediyorlar. Koruma çalışmalarında her yıl bir adım daha öne çıkıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Akkuş, koruma çalışmalarındaki başarının sürekli arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda balığın boyu 18 santimetreyken bu yıl ortalama 22-23 santimetreye ulaştı. Hem Türkiye'de hem de dünyada balıkçılar kötü bir sezon geçirirken Van Gölü'nde koruma çalışmaları sayesinde ağlar dolu dolu geliyordu. Bu da balıkların popülasyonunun arttığının en büyük göstergesi. Derelerde binlerce balığın zıpladığını görüyoruz. İzlenme kolaylığı açısından inci kefali göçünden daha kolay izlenebilen hiçbir balık göçü yok."