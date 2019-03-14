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Koruma Kurulu Başkanlığı, Olağan Toplantısını Yaptı

1 saat önce

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı Mart ayı olağan toplantısı, Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen başkanlığında yapıldı.

Koruma Kurulu Başkanlığı, Olağan Toplantısını Yaptı, System.String[]
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı Mart ayı olağan toplantısı, Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen başkanlığında yapıldı.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar ile üye kurumların temsilcileri katıldı. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Koruma Kurulu Başkanlığının önceki toplantısında alınan kararların uygulanışı hakkında üyeler bilgilendirildi. Bundan sonraki dönem için alınacak kararlar ile eski hükümlü başvurularının da değerlendirildiği toplantıda, "Yeni Hayat" SODES projesi kapsamında faaliyete geçirilen "Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi" hakkında bilgilendirilme yapıldı.

Toplantıda, Yeni Hayat projesi kapsamında düzenlenen "Arı Kovanı Bal Çıtası Yapımı" kursunu başarıyla tamamlayan hükümlülerin sertifikaları da dağıtıldı. Ayrıca, 2019 yılı eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinde denetimli serbestlik tedbiri bulunan hükümlüler tarafından okullarda yapılan boya, tadilat, temizlik gibi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplantıda, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik son üç ay içerisinde gerçekleştirilen eğitim iyileştirme çalışmaları ile mesleki eğitim faaliyetleri ve maddi durumları yetersiz olanlara yapılan yardımlar ele alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı Hatıra Ormanı'nda hükümlüler tarafından gerçekleştirilen fidan dikim ve bakım çalışmalarının da anlatıldığı toplantı, üyelerin görüşleri alınarak sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Güncel
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