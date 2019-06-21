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Koruma kurulu yükümlüler için toplandı

1 saat önce

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Koruma kurulu yükümlüler için toplandı, System.String[]
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül'ün başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Özgür Bekdemir ve Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı'nın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına sayın Recai Süvari, Tekirdağ Baro Başkanlığı adına avukat Ertuğ Görkem Varol, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına sayın Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adına sayın Ata Musa Türer, Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İnci Turgut, Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İlhan Koçer ve Tekirdağ Ziraat Odası Başkanlığı adına Nazlı Sevinç Dursun katıldı.

Toplantıda Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, "Koruma Kurulunun hedef kitlesi olan Denetimli Serbestlik bünyesindeki yükümlüler, eski hükümlüler ve suç mağdurlarının hayatlarına dokunan projeleri yapmak istediklerini belirtti. Başsavcı Vekili Soner Gül ayrıca Koruma Kurulunun geniş tabana yayılan bir katılımla yapılmasını istiyoruz. Çünkü her kurumun dokunacağı, fayda sağlayacağı kitle farklı. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz hedef kitlemizdeki insanlara hem maddi hem manevi destek sağlamak için buradayız" dedi.

Koruma Kurulu üyeleri, Denetimli Serbestlik bünyesindeki yükümlüler ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları amaçlı toplum yararına ortak projeler yapılması konusunda mutabakata vardı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ilerleyen süreçte koruma kurulu üyelerine gerçekleştireceği ziyaretlerle projeler çeşitlendirilecek ve işbirliği arttırılacak.

Ayrıca toplantıda Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, müdürlük koordinesinde yürütülen ve yükümlülerin topluma kazandırılması, meslek edindirme, istihdam ve sosyal faaliyette bulunmalarını sağlayan kurulun faaliyetleri hakkında bilgi verildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
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