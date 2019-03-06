Son Dakika Haberleri: Koruma Okulu' Görevlileri, Öldüresiye Dayağı Sadece İzledi

Koruma Okulu' Görevlileri, Öldüresiye Dayağı Sadece İzledi

1 saat önce

Rusya'da koruma görevlisi yetiştiren bir okul önünde bir grup saldırgan, yere düşürdükleri genci öldüresiye dövdü.

Koruma Okulu' Görevlileri, Öldüresiye Dayağı Sadece İzledi, System.String[]
Rusya'da koruma görevlisi yetiştiren bir okul önünde bir grup saldırgan, yere düşürdükleri genci öldüresiye dövdü. Okulun görevlileri ise o anları izledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası izleyenler büyük tepki gösterdi.

Olay Rusya'nın Merkez Rusya Federal Bölgesi'nde yer alan Belgorod Oblastı'nın Belgorod şehrinde meydana geldi.

Stary Oskol bölgsinde gerçekleşen olayda bir grup saldırgan, hedeflerindeki bir kişiyi ellerinde sopalarla uzun süre dövüyor. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda koruma görevlisi ve güvenlik görevlisi yetiştiren okulun hemen önünde gerçekleşen saldırıda sesleri duyan görevlilerin dışarı çıktığı ve ölümüne dayağı sadece izledikleri görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından izleyenler büyük 

tepki gösterdi.

Kavganın nedeni bilinmezken, yaralı gencin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:21 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Dünya
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