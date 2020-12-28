Son Dakika | Koruma polislerinden kan ve plazma bağışı - Son Dakika

Son Dakika | Koruma polislerinden kan ve plazma bağışı

28.12.2020 19:47

Son dakika haber: Koruma branşında eğitimleri devam eden polisler, Türk Kızılaya kan ve immün plazma bağışında bulundu.

Koruma branşında eğitimleri devam eden polisler, Türk Kızılaya kan ve immün plazma bağışında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay arasındaki iş birliği kapsamında, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki polislerin kan ve immün plazma bağışında bulunabilmeleri için alan oluşturuldu.

Koruma Eğitim Akademisinin koordinesinde koruma branşındaki eğitimleri devam eden polislerden bağışta bulunacaklara Türk Kızılay görevlilerince gerekli bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra ilgili formu bilgileriyle dolduran 130 polis, ihtiyaç duyulan kişilerde kullanılmak üzere kan ve immün plazma bağışladı.

Son Dakika | Koruma polislerinden kan ve plazma bağışı
Son Dakika | Koruma polislerinden kan ve plazma bağışı
Son Dakika | Koruma polislerinden kan ve plazma bağışı
Son Dakika | Koruma polislerinden kan ve plazma bağışı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elmadağ, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Koruma polislerinden kan ve plazma bağışı - Son Dakika


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