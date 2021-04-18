Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı (2) - Son Dakika

BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Ankara'da eşi tarafından açılan boşanma davasında hakkında 3 aylık önleyici tedbir kararı bulunan ve 4 aylık kızını kaçıran L.S., Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Kaçırılan 4 aylık Asya S. ise, dedesi tarafından annesine verildi. Kızına kavuşan Nergis S., polis merkezine giderek L.S. hakkında şikayetçi oldu. L.S.'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, L.S. hakkında, 9 Nisan'da mahkeme kararı ile hakkında 3 aylık önleyici tedbir kararı ile her ayın 1 ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı bulunduğu öğrenildi. L.S.'nin kızını mahkeme kararının ardından ilk görme gününde kaçırdığı belirlendi.