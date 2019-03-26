Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklar Fidan Dikti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kampanya kapsamında, Saray ve Ankara Çocuk Evleri sitelerinde yaşayan 120 çocuk fidan dikti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kampanya kapsamında, Saray ve Ankara Çocuk Evleri sitelerinde yaşayan 120 çocuk fidan dikti.



Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Daire Başkanı Bayram İnce, Saray Çocuk Evleri Sitesi bahçesindeki etkinlikte, ağaç dikme kampanyasıyla, koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçladıklarını söyledi.



Yurt genelinde koruma ve bakım altındaki tüm çocukların martta birer fidanı olacağını ifade eden İnce, "Geleceğe bir köprü olarak ağaçları gördük. Çocuklardan bu ağaçların bakımını, budamasını takip etmelerini bekliyoruz. Bu şekilde sorumluluk almalarını istiyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından, 150 fidan toprakla buluşturuldu.



Etkinliğe katılan çocuklar, fidan dikmekten mutluluk duyduklarını, fidanların bakımlarını da severek yapacaklarını dile getirdi.



Fidan dikim etkinliğine, Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan da katıldı.

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