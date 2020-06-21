Koruma ve bakım altındaki çocuklardan anlamlı ziyaret - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar "Babalar günü" dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Çocuklar, 2019 yılında Suriye'de şehit olan Abdülhamit Bilgen'in babası Mustafa Bilgen ve 1991 yılında Diyarbakır'da şehit olan Cengiz Ünlü'nün babası Ali Osman Ünlü ile 1999 yılında Van/ Başkale'de şehit olan Fikret Son"un babası Ahmet Son'u, Kuruluş Müdürü Emre Erdal ile evinde ziyaret etti.

Çocuklar, yaptıkları resimleri şehit babalarına hediye ederken, ziyarette duygulu anlar yaşandı.