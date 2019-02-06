Son Dakika Haberleri: Korumacılığa rağmen çelik ihracatı arttı

Korumacılığa rağmen çelik ihracatı arttı

27 dakika önce

2018'de Türkiye'nin ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterirken; korumacı politikalara rağmen çelik ihracatı hem miktar hem de değer bazında arttı.

Korumacılığa rağmen çelik ihracatı arttı, System.String[]
2018'de Türkiye'nin ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterirken; korumacı politikalara rağmen çelik ihracatı hem miktar hem de değer bazında arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:35 

Türkiye, Ekonomi
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