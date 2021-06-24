İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, daha sonra kalabalık bir ekiple salondan ayrıldı.
Bu sırada kendisine soru sormak isteyen gazetecilerle Akşener'in korumaları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bir gazeteciye, Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Müdahale sonucu gazetecinin elinde bulunan gözlük yere düştü. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener geri dönmek zorunda kaldı.
Akşener, kadın gazeteciye "Tamam, bak senden özür diliyorum yavrum. Siz görevinizi yapıyorsunuz, ben de cevap vermemekte serbestim." dedi. Düşen gözlüğün farklı bir gazeteciye ait olduğunu öğrenen ondan da özür dileyerek yoluna devam etti.
Son Dakika › Güncel › Korumaları gazetecinin gözlüğünü düşürünce, Meral Akşener geri dönüp özür diledi - Son Dakika