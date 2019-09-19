Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda Türkiye, Samsun'da oynanan maçta İsrail'e 27-22 yenildi.

Çarşamba Şehir Stadı'nda yapılan maçta Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında İsrail ile karşılaştı.

Özellikle son bölümü çekişmeye sahne olan maçta Türkiye, İsrail'e 27-22 mağlup oldu.

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, maç öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı olarak ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıktıklarını söyledi.

Karşılaşmayı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ile sporseverler izledi.