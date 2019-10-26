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Korumalı Futbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi

1 saat önce

Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İspanya'ya 30-25 yenildi.

Korumalı Futbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi, System.String[]

Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İspanya'ya 30-25 yenildi.

Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda İspanya ile karşılaştı.

Madrid'in Coslada ilçesindeki Valleaguado Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde oynanan maça iyi başlayan milli takım, ilk yarıyı 17-10 önde kapattı.

Büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarının son 1 dakikasına 25-24 önde giren milliler, İspanya'nın touchdown yapmasıyla 30-25 geriye düştü.

Maçın son saniyelerinde hücumdan yararlanamayan milli takım, sahadan 30-25 mağlup ayrıldı.

İlk maçında İsrail'e yenilen Türkiye, B Grubu'nda ikinci maçını da kaybetti.

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da izledi.

İspanya, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:50 Kaynak: AA
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