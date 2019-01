Korumanın Başkenti"Ne Rekor Ziyaretçi - Karabük

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük 'ün Safranbolu ilçesi, 2018 yılında rekor kırarak 1 milyon 263 bin 368 ziyaretçi ağırladı.Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçede, yabancı turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 67 artış yaşandı. Türkiye 'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu'da, geçen yıla göre turist sayısı yüzde 14 artışla 1 milyon 263 bin 368 oldu."Açık hava müzesi", "kendini koruyan kent", "korumanın başkenti" ve "Osmanlı'nın parmak izi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu'da konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı da 315 bin 842 olarak kayıtlara geçti. 218 bin 584 yerli, 97 bin 258 yabancı konaklamalı turist ağırlayan tarihi ilçeyi, 52 bin 320 Çinli, 31 bin 146 Tayvanlı ziyaret etti. Bu ülkeleri sırasıyla Amerika Malezya , Endonezya, Japonya ve Tayland izledi.Her yerden turist geliyorSafranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun turizm ivmesini her geçen gün artırdığını söyledi.Geçen yıla göre özellikle yabancı turist sayısında büyük bir artış olduğunu aktaran Ürkmezer, şöyle devam etti:"Safranbolu'yu yatılı tercih eden misafirlerimiz 315 bin. Bu bir önceki yıla göre müthiş bir artış. Safranbolu'da 3 bin 500 yatak kapasitesi var, yerli ve yabancı turistlerce özellikle tatil sezonlarında doldurulduğunu görüyoruz. Safranbolu'da her zaman ilk bahar ve yaz mevsimi en başta gelen turizm sezonu ama sonbaharda ormanları, kanyonları, doğal güzellikleriyle beraber Safranbolu'ya ismini veren safranın hasat zamanı. Fotoğraf tutkunları bu hasadı görmek istediği için Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden yerli ve yabancı misafirlerimiz bölgeye geliyor.""Safranbolu misafirlerini ağırlamaya her zaman hazır"Kış aylarında da yılbaşı, yarıyıl tatili başta olmak üzere kar yağışının ardından da Safranbolu'yu görmeye gelenlerin olduğunu aktaran Ürkmezer, Safranbolu'da yabancı turist potansiyeline bakıldığında daha çok Uzak Doğuluların başı çektiğini dile getirdi.Ürkmezer, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması Uzak Doğulu turistlerin Safranbolu'yu tercih etmesinde en başta gelen faktörlerden biri olduğunu belirtti.Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak güvenli, huzurlu, temiz ve iyi mal üretiminin olduğu bir Safranbolu için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Ürkmezer, "Sadece tatil günlerinde değil, yılın 365 gününde yerli ve yabancı misafirlerimizi Safranbolu'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Safranbolu, otelleriyle konaklarıyla hanları ve hamamlarıyla kanyonları, Cam Terası'yla mağarasıyla gölleriyle olmazsa olmaz Tarihi Çarşısı'yla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya her zaman hazır." dedi.